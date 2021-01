Nordic Shipholding sælger produkttanker i millionhandel

Nordic Shipholding har fredag indgået en aftale om at sælge Nordic Hanne, som er 2007-bygget handysize produkttanker, til en pris på 7,85 mio. amerikanske dollar, hvilket svarer til omkring 48 mio. danske kr.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse.

Nordic Shipholding forventer ikke, at salget vil have væsentlig påvirkning på forventninger for 2020, lyder det.

Købet sker efter, at rederiet i slutningen af 2020 indgik en aftale, som betød, at selskabets lånefaciliteter ville blive forlænget til udgangen af 2021. Som en del af aftalen skulle selskabet sælge to skibe.

"Denne forlængelse og restrukturering af lånefaciliteterne giver koncernen yderligere tid til at forfølge forskellige scenarier, herunder en mulig fusion, som til dato er blevet negativt påvirket af følgerne af Covid-19 pandemien," skrev Nordic Shipholding tilbage i december.