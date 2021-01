Norges forsvarsminister har ingen planer om militærflåde i Guineabugten

Norges forsvarminister kommer ikke til at bakke op om den flådemission, som den danske forsvarsminister håber på at samle i et forsøg på modstå truslen fra et stigende antal kidnapninger og pirataktivitet i Guineabugten.

Sådan lyder det i et direkte svar til ShippingWatch fra den norske forsvarminister Frans Bakke-Jensen.

"Norske myndigheder følger udviklingen i Guineabukgen og sætter pris på det danske initiativ til at bruge EI2-samarbejdet på at bidrage til at styrke koordineringen af den internationale maritime indsats i området," skriver Bakke Jensen i en mail.

Det er et spørgsmål om at prioritere ressourcerne, og for Norge er der ikke på nuværende tidspunkt planer om at bruge ressourcer i Guineabugten ved Afrikas vestkyst.

Vi har (...) ikke foreløbigt prioriteret at stille med et maritimt bidrag i Guineabugen. Frans Bakke-Jensen, norsk forsvarminister

"Der er en stærk efterspørgsel efter militære ressourcer for at forbedre den maritime sikkerhed i mange områder, og Norge bidrar i mange sammenhænge både ude og hjemme. Ressourcerne, som efterspørges i denne sammenhæng, er der et betydeligt behov for i norske farvande og i forhold til allierede, og vi har derfor ikke foreløbigt prioriteret at stille med et maritimt bidrag i Guineabugen," skriver han videre.

Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen (S) har tidligere på ugen kritiseret Norge for som en stor maritim nation at lægge ansvaret over på myndighederne i Nigeria frem for selv at tage aktivt del i arbejdet. Og med det seneste melding ser det ikke ud til at ændre sig lige foreløbig.

Høy aktivitet og høy bekymring

Tidligere på ugen viste tal fra International Maritime Bureau, at der i løbet af 2020 har været 20 pct. flere piratangreb på handelsskibe, og at et rekordstort antal er blevet kidnappet i Guineabugten.

Også danske skibe har været udsagt for forsøg på angreb, og det fik Danmarks forsvarsminister til at gå ind i sagen. Nærmere bestemt har hun været i kontakt med mindst de 14 lande, som er en del af European Intervention Initiative (E12) i et forsøg på at skabe opbakning til en fælles mission. Det har dog været uden succes og er ikke resulteret i noget konkret, fortalte hun onsdag i denne uge til ShippingWatch.

"Der er ikke det store aftræk fra andre lande end Danmark på nuværende tidspunkt. Der er en god dialog med en stribe lande, men når det handler om at stå klar til at tage af sted, så er det primært et dansk ønske," sa Bramsen den gang.

Også det store containerrederi Maersk ser gerne, at der kommer øget millitær beskyttelse i området, efter to Maersk skibe har været forsøgt angrebet af pirater inden for de sidste to måneder, fortalte rederiet til ShipåpingWatch tidligere i dag.

Det har også fået Danske Rederier og Norges Rederiforbund til sammen at slå alarm over situationen.

Ifølge Harald Solberg, adm. direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, kan det blive nødvendigt med en tobenet strategi.

"Vi skal i samarbejde med de omkringliggende kyststater styrke den lokale indsats for at hæve sikkerheden for skibene i området, men vi kommer ikke udenom, at den seneste udvikling også kalder på en sømilitær indsats - gerne i form af en internationalt ledet aktion."

