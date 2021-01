Ship management-topchef langer ud efter charterer i kulkonflikt nær Kina

Frank Coles, topchef i ship management-selskabet Wallem Group, langer ud efter charterer, der ikke hjælper til med besætningsskift på skibe strandet ud for Kina med australsk kul. V. Ships-CEO Franck Kayser ser tegn på, at Kina er begyndt at åbne op for kullaster. Opdateret.