Søfolk bør komme frem i køen og blive vaccineret hurtigst muligt, hvis det står til brancheforeningen Danske Rederier.

Over hele verden strammes coronarestriktionerne lige nu, og situationen er ved at være den samme som ved de store nedlukninger i foråret, vurderede det store ship management-selskab OSM Maritime tidligere i dag over for ShippingWatch.