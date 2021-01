Danske Rederier håber på særaftale og godkendelse af ophugning i Indien

Danske Rederier håber på, at en særaftale mellem EU og Indien kan løse den opbremsning, som Basel-konvention har skabt i forhold til at få indiske ophugningsfaciliteter godkendt. Bruxelles-baseret NGO frygter, at EU er ved at bryde vigtige principper.