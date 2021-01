Maersk forlænger samarbejde om rensning af havene for plastik

Maersk forlænger samarbejdet med den hollandske ngo Ocean Cleanup, der vil rense verdenshavene for tonsvis af plastik.

Samarbejdet løber nu i yderligere tre år, efter at parterne indledte et samarbejde i 2008. Det skete ved at Maersk-selskabet Maersk Supply Service postede millioner i projektet og stillede flere skibe til rådighed til at hjælpe med testning af teknologien.

Som en del af forlængelsen af aftalen vil Maersk også støtte projektet ved at installere sensorer på rederiets flåde for at kortlægge plastik i havene og hjælpe Ocean Cleanup til en bedre forståelse af problemets omfang.

Ocean Cleanup er opfundet af hollænderen Boyan Slat og blev for første gang præsenteret offentligt tilbage i 2012. Ocean Cleanups ambition er at reducere mængden af plastik i havene me 90 pct. i 2040.

For lidt over et år siden kunne ShippingWatch fortælle, at projektet efter en lang testfase og flere udfordringer endelig var kommet igang med at samle plastik i havene.

