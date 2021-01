Helt nye årstal for den søbårne kriminalitet viser en kraftig stigning i piratangreb og væbnede røverier på skibe globalt set.

195 gange blev kommercielle skibe sidste år verden over udsat for piratangreb. Tallet i 2019 var tilsvarende 162, og det er en stigning på 20 pct., fremgår det af International Maritime Bureaus (IMB) pirat-rappport for 2020.