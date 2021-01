MSC og Søren Toft går med i sammenslutning til udvikling af brint

Containerrederiet MSC med Søren Toft i spidsen viser nu sin opbakning til brint ved at tilslutte sig industriorganet Hydrogen Council, der arbejder for at udvikle brint som brændstof. Navne som CMA CGM, NYK Lines, Total og Shell er allerede medlemmer.