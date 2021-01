Danske rederier stiller med 480 praktikpladser til søs

Studerende på de maritime uddannelser kan i år glæde sig over et rekordstort antal praktikpladser til søs, så de studerende kan komme ud at sejle under uddannelsen.

De danske rederier stiller med i alt 480 praktikpladser, og det er mere end nogensinde før, skriver Danske Rederier i en pressemeddelelse. Det fremgår dog ikke, hvor antallet af praktikpladser plejer at ligge, men forud for året har Danske Rederier garanteret, at industrien ville stille med 350 pladser.