Dansker erkender samarbejde med amerikansk rederi om at udnytte det danske skattesystem

Den danske forretningsmand Henrik Johansen erkender ifølge en fortrolig afhøringsrapport fra 2016, at han samarbejdede med det amerikanske rederi SeaEscape om at udnytte det danske skattesystem i en plan med flere skibe, der gav ham store skattemæssige afskrivninger hos de danske skattemyndigheder. Det skriver Politiken.

De nye oplysninger kan betyde, at Henrik Johansen kan have været stråmand for netværket bag det amerikanske rederi, og der derfor er flere ansvarlige for skibet Scandinavian Star, hvor 159 omkom efter en påsat brand i april 1990, mener Jan Harsem, der er talsmand for den norske støttegruppe for de overlevende og pårørende.

"Det er ufatteligt, at politiet kan få disse informationer under en afhøring uden at bruge dem til noget. Jeg vil nu henvende mig til både de danske og norske myndigheder og pege på, at dette er afgørende for bedømmelsen af reder- og ejerholdene bag skibet," siger Jan Harsem til mediet.

Sagen har også fået Enhedslistens Søren Søndergaard til at reagere, og han vil ifølge Politiken spørge justitsministeren, om "dansk politi har pantsat undersøgelsen af den her sag så meget til Norge, så politiet ikke reagerer, når de bliver præsenteret for så eksplosive oplysninger om reder- og ejerforholdet".

Politiet dropper Scandinavian Star-sagen

Ejer fastsatte selv værdien på Scandinavian Star