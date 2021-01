Sidste uges vigtigste artikler på ShippingWatch

Danske Rederier afblæser frygt for "Europas Singapore" efter brexit

Inden brexit frygtede skibsredere og offshoreselskaber, at Storbritannien kunne blive "Europas Singapore" og tiltrække maritime virksomheder gennem lavere skatter. Nu afblæser Danske Rederier frygten og retter fokus mod handelsaftalen, der i julen blev indgået mellem Storbritannien og EU. Her kan danske rederier risikere at blive udelukket fra det britiske marked for havvind, og det kan koste milliarder på omsætningen.

Danske Rederier afblæser frygt for "Europas Singapore" efter brexit

Danske Rederier frygter færre opgaver inden for havvind efter brexit

Maersk forbereder sig på et farvel til historisk høje rater i første halvår

Foto: PR / Maersk

Verdens største containerrederi, danske Maersk, forventer, at det glohede containermarked vil dampe af i løbet af første halvår. Men om det bliver om få uger eller først engang i andet kvartal, tør Maersk-topchefen Vincent Clerc ikke spå om.

"Det kommer sandsyndligvis til at stilne af i løbet af første halvår. Om det bliver i februar eller i april eller maj, ved vi ikke, og derfor er vi forberedt på at blive ved med at arbejde, sådan som det er nu, eller begynde at justere, når det normaliserer sig igen," siger Vincent Clerc, CCO i Maersk og direktør for Ocean & Logistics.

Maersk forbereder sig på et farvel til historisk høje rater i første halvår

25 år gammel regel blokerer for tilladelser til skibsophugning i Indien

Foto: PR / Maersk

Der er stadig ikke indiske værfter på den liste over godkendte ophugningsfasciliteter, som EU er i færd med at færdiggøre. Og nu er der kommet en 25 år gammel konvention på tværs, som blokerer processen. EU forsøger at sno sig udenom.

25 år gammel regel blokerer for tilladelser til skibsophugning i Indien

USTC-arving tager første skridt for at tilpasse organisation

Foto: PR / USTC

Nina Østergaard Borris, der står til at overtage USTC-koncernen og sidste år blev COO, tager nu fat på at tilpasse organisationen. Det sker ved at trække en del af Bunker Holding op i USTC.

USTC-arving tager første skridt for at tilpasse organisation

Lightship åbner kontor i Singapore og henter tidligere Ifchor-direktør

Foto: PR / Lightship Chartering

Mæglerhuset Lightship åbner sit niende kontor, som vil være placeret i Singapore. Samtidig har Lightship hyret en ny chef for panamax til sit kontor i Geneve. Målet er at blive "en magtfaktor" på panamax, siger formand Morten Have.

Lightship åbner kontor i Singapore og henter tidligere Ifchor-direktør

Læs også:

Her er fem vigtige ting at holde øje med i 2021

71 tørlastskibe venter fortsat ud for Kina – uden udsigt til at losse

Efter det bedste resultat i 12 år ser Odfjell optimistisk på kemikalietank i 2021

Cadeler kigger ind i enorm global vækst på marked for offshore-vind

"Det er tid til at tage kontrol over ens globale forsyningskæde"