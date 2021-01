USTC-arving tager første skridt for at tilpasse organisation

Præcis et år efter, at Torben Østergaard-Nielsen for alvor begyndte at overdrage USTC-koncernen til sine døtre, annoncerer de nu de første skridt for at tilpasse organisationen.

Det er datteren Nina Østergaard Borris, der som COO for koncernen har taget hul på ændringerne i USTC-gruppen. I første omgang er det planen at skabe en HR- og kommunikationsafdeling, som skal gælde for hele gruppen. Det sker ved at tage udgangspunkt i det største selskab, Bunker Holding, som er verdens største leverandør af brændstof til bl.a. skibsfarten.