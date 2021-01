Wallenius Wilhelmsen genaktiverer ni skibe fra "koldt oplag"

Bilrederiet Wallenius Wilhelmsen, som er børsnoteret i Oslo, vil i løbet af første kvartal i år, genaktivere ni af rederiets 16 inaktive skibe for at erstatte skibe, som har været chartret for en kortere periode, fremgår det af en meddelelse.

Da corona-pandemien var værst og markedsudfordringerne størst, besluttede norske Wallenius Wilhelmsen at spare penge og reducere omkostninger. Det skete bl.a. ved at aflyse udbetaling af aktieudbytte og tage skibe ud af tjeneste i såkaldt "koldt oplag", hvor skibene lukkes helt ned.