Shipping-aktieindeks på Oslo Børs faldt med 11 pct. i 2020

Færgeselskabet Fjord1 og fiskerikoncernen NTS var topscorere sidste år på Oslo Børs' shipping-aktieindeks. Kursmæssige bundskrabere på børsen var omvendt tankrederier som f.eks. Frontline og Awilco LNG

En opgørelse over kursudviklingen for shipping-aktier fra Oslo Børs viser, at shipping-aktieindekset faldt med 11 pct. i 2020.

Geir Harald Aase, kommunikationschef hos Oslo Børs, siger, at der er et stort spænd mellem de 28 aktier, der indgår i indekset.

"Nogle er steget meget, mens andre er faldet. Kursfaldene for tungvægtere som Frontline, BW LPG og Ocean Field, medfører, at shipping-indekset udviklede sig relativt svagere end hovedindekset i 2020. En solid kursfremgang til NTS, Saga Pure og Havyard Group var ikke nok til at sende indekset i positivt terræn", siger Geir Harald Aase.

Ifølge Aase blev aktierne generelt påvirket af effekterne af corona-pandemien, men særligt de selskaber, der var eksponeret mod spotrater, blev ekstra hårdt ramt.

Fiskerikoncernen NTS blev topscorer sidste år på børsen med et plus på 40 pct. efterfulgt af færgeselskabet Fjord1 med en kursstigning på 18,03 pct., Wilson med 2,88 pct., Wallenius Wilhelmsen med 1,51 pct, mens den ny-noterede Cadeler-aktie fra efteråret hverken steg eller faldt.

I den anden ende af skalaen var selskaber som MPC Container Ships, Okeanis Eco Tankers, Höegh LNG Holdings og Frontline en dårlig forretning for aktionærerne. Alle led betydelige kurstab på mellem 45,42 pct. og 50,90 pct. Værst gik det for Awilco LNG-aktien, der mistede 54,53 pct i 2020.

Geir Harald Aase bemærker, at den grønne omstilling også er en generel trend på Oslo Børs. Han peger eksempelvis på vindrederiet Cadeler og OHT, der begge blev børsnoteret sidste år og som satser på transport af dele til havvindmøller.

Oslo Børs' indekstal er oppgjort pr. 23. dececember 2020.

