Tidligere Maersk Growth-direktør vil skabe milliardfond

Maersk Growths tidligere chef Sune Stilling har forladt Maersk for i stedet at skabe en international venturefond, der skal investere i transport- og logistikselskaber. "Jeg kan sagtens se for mig, at vi kan skabe en fond med en milliard dollar i kapital," siger han til Børsen.