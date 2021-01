Suez kanalen har tabt omsætning i 2020

Omsætningen er faldet for Suez kanalen i 2020, hvor især den lave oliepris har skabt udfordringerne for myndighederne, der kontrollerer kanalen. Med faldet i olieprisen har flere rederier og skibe nemlig valgt at sejle uden om kanalen, fordi smutvejen gennem kanalen ikke længere nødvendigvis har været en økonomisk fordel.

I alt er omsætningen faldet 3 pct. og lander på 5,61 mia. dollar, når man sammenligner med 2019, skriver Reuters med henvisning til kanalens myndigheder.