Corona-spændetrøjen er blevet "den nye normal" for kaptajn Morera og hans besætning

"Situationen er den samme, som da pandemien begyndte," siger kaptajn Debie Morera, der tegner et dystert billede af livet til søs, samt hvordan de søfarende må være meget forsigtige og tage forholdsregler for at sikre, at coronavirus bliver på land.

I den sammenhæng har arbejdet ombord på et skib ikke ændret sig i de seneste syv måneder, siden ShippingWatch første gang talte med Debie Morera ombord på et af rederiet Nordens produkttankskibe.