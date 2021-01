Lightship åbner kontor i Singapore og henter tidligere Ifchor-direktør

Mæglerhuset Lightship åbner sit niende kontor, som vil være placeret i Singapore. Samtidig har Lightship hyret en ny chef for panamax til sit kontor i Geneve. Målet er at blive "en magtfaktor" på panamax, siger formand Morten Have.