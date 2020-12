IMO kritiserer charterernes brug af "nul besætningsskift"-klausuler

Den ti måneder lange krise med manglende besætningsskift på verdens handelsskibe vil blive forværret, hvis ikke chartere stopper med at bruge "nul-besætningsskift"-klausuler i de fragtdokumenter, der ledsager søtransporterne.

Det mener Kitack Lim, generalsekreær i IMO, der i et hyrdebrev til bl.a. medlemmerne i den maritime FN-organisation peger på, at "hundredtusindvis af søfarende" er strandede på deres skibe langt efter at deres kontrakter er udløbet. Nogle bliver ikke betalt og alle har ikke mulighed for at komme hjem. Årsagen er coronarestriktioner.