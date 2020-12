En lang række skibe får nu forlænget de rabatter for at sejle gennem Suez-kanalen, som myndighederne bag kanalen har indført i et forsøg på at sikre, at de ikke sejler syd om Afrika.

Det er de såkaldte "fixed rebates", der forlænges med op til seks måneder. Det gælder for tørlastskibe mellem Australien og Europa, samt Middelhavsområdet og Sortehavet til og fra Sydafrika.