MSC beder indgående om at skifte besætning på tørlastskib ud for Kina

Rederiet MSC beder nu indgående om at få lov til at skifte besætningen ombord på et tørlastskib, der har ligget stille ud for Kina i flere måneder.

Tørlastskibet er blandt de mange skibe, der i flere måneder har ligget i kø i håbet om at kunne lægge til i en kinesisk havn og skille sig af med sin last. Indtil videre er det ikke sket, og samtidig spidser situationen til ombord på skibet, skriver MSC i en meddelelsen