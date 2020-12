Eimskip giver bud på resten af året og 2021

Med kun få uger tilbage af 2020 giver det islandske rederi Eimskip et bud på det endelige resultat for året.

Usikkerheden fra coronakrisen har tidligere fået rederiet til at holde igen med at give forudsigelser for året, men nu er de klar til at melde om et forventet driftsresultat (ebitda) på mellem 60,7 og 62,2 mio. euro. Det er en anelse over ebitda-resultatet på 60,5 mio. euro i 2019.