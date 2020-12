Wilhelmsen-strid fortsætter: Kusiner har hævet bud til topchef

En magtkamp udspiller sig mellem familiemedlemmerne i Wilhelmsen-familien, som forsøger at købe hinanden ud af deres respektive aktieposter.

Sidste træk kommer fra seks kusiner og en tante i den såkaldte M7-gruppe, som har øget deres bud med 600 mio. norske kr. for den aktiepost, som Thomas Wilhelmsen besidder. Det samlede bud lyder nu på 2,7 mia. norske kroner, skriver Finansavisen.

Det nye bud blev sendt med brev fra Carnegie, som er kusinernes finansielle rådgiver, til Petter Bakken i Arctic Securities, Knut Brundtland og advokat Marius Grisvold, som alle er Thomas Wilhelmsens rådgivere.

Ifølge Dagens Næringsliv er kusinerne villige til at betale fuld markedspris for aktierne til Thomas Wilhelmsen, mens han selv kræver 77 pct. rabat på markedsværdien i sit bud på kusinernes og tantens aktier. Dette bud lå på 1,4 mia. norske kroner og blev afvist af M7-gruppen for få uger siden.

