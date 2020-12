MOL beskylder søfolk for "farlig adfærd" forud for skibskatastrofe ved Mauritius

Det japanske rederi MOL beskylder søfolkene på tørlastskibet MV Wakashio for "farlig adfærd" i forbindelse med skibets grundstødning ud for Mauritius, som forårsagede en omfattende olielækage og miljøkatastrofe ved det lille øsamfund.

MOL, der havde lejet tørlastskibet Wakashio, skriver i en redegørelse, at søfolkene på skibet forsøgte at sejle ind i et område, som var "inden for mobildækning" forud for ulykken.

Baseret på vidneudsagn fra besætningen, som ejeren af skibet, japanske Nagashiki Shipping har indhentet, skriver MOL, at besætningen skiftede skibets kurs fra 22 sømil fra den mauritanske kystlinje til blot to sømil.

Skibet gik derefter på grund 0,9 sømil ud for Mauritius.

Samtidig skriver MOL, at besætningen brugte et kort, der ikke havde den fornødne skala, ligesom besætningen også negligerede passende overvågning både fysisk og af radarer.

"På grund af den før-nævnte baggrund, men også det faktum, at skibet havde nærmet sig andre kystlinjer adskillige gange før ulykken, har de (besætningen, red.) muligvis udvist farlig adfærd på grund af overmod, som stammer fra selvtilfredshed. I MOL's øjne reflekterer en sådan adfærd på et stort skib en mangel på bevidsthed om sikkerhed," udtaler MOL.

Tidligere har Panamas maritime myndigheder fortalt, at det var en fødselsdagsfest for et af besætningsmedlemmerne på skibet, som fik skibet til at skifte kurs.

For at undgå lignende ulykker i fremtiden vil MOL installere højhastighedskommunikationssystemer på alle sine skibe og anmode ejere om de skibe, som rederiet lejer, om at gøre det samme.

Derudover vil MPL investere 4.8 mio. dollar i en sikkerhedskampagne.

