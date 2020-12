BP sagsøgt for formodet rolle i sag om Hin Leong

Bank of China har sagsøgt olieselskabet BP i Singapore for sin formodede rolle i sagen om handelsselskabet Hin Leong, der er kollapset efter svindelanklager mod stifter-familien. Det sker i et forsøg på at inddrage kreditorernes tabte penge, skriver Bloomberg.