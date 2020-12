Medie: Mærsk anklages for svindel med kontrakter i Brasilien

Den danske shippingkoncern Mærsk er involveret i et søgsmål i Brasilien, hvor den føderale anklagemyndighed mener, at selskabet skal have snydt med shippingkontrakter.

Det oplyser anklagemyndigheden.

Anklagerne fortæller, at de fredag har indledt en retssag mod både Mærsk og tidligere ansatte fra det brasilianske olieselskab Petroleo Brasileiro, bedre kendt som Petrobras.

Anklagen lyder, at der er foregået korruption i forbindelse med shippingkontrakter. Det vil sige kontrakter, der omhandler skibsfart.

Svindlen med kontrakterne har fundet sted mellem 2006 og 2014, lyder det fra anklagerne.

Ved at bestikke ansatte i Petrobras skal Mærsk have fået udleveret informationer, der gav selskabet mulighed for at sikre sig shippingkontrakter.

I søgsmålet har anklagerne anmodet om, at værdier for lidt over 1,2 milliarder kroner lægges til side for at sikre, at der er nok penge til rådighed til at betale for de tab, der er kommet som følge af den påståede svindel.

Søgsmålet skal nu vurderes af en føderal domstol.

"Vi tager disse anklager meget alvorligt og fortsætter med at være indstillet på at samarbejde med myndighederne i løbet af undersøgelsen," siger Mærsk i en skriftlig udtalelse.

Den danske shippingkoncern oplyser desuden, at den fortsat vil fokusere på at drive sin forretning på linje med antikorruptionsreglerne i alle de områder, hvor selskabet har aktiviteter.

Undersøgelsen er fortsat i gang, oplyser Mærsk, der ikke vil kommentere sagen yderligere.

Petrobras har umiddelbart ikke svaret på Reuters' forespørgsel om en kommentar til historien.

Fredagens søgsmål kommer i kølvandet på en lignende sag fra sidste uge. Her blev der indgivet et søgsmål mod oliehandleren Trafigura.

Anklagen her var, at selskabet havde bestukket ansatte hos Petrobras for at sikre sig forsendelser af brændstof.