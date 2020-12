Lageropbygning inden brexit får DFDS' fragtmængder til at stige

Lageropbygning i Storbritannien forud for brexit var i sidste måned med til at sende DFDS' samlede fragtmængder op med 17 pct. i forhold til samme måned sidste år, viser rederiets seneste rapport over fragtede mængder. Passagerantallet faldt 80 pct.