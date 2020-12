Norske redere efterlyser national havvindstrategi

De magtfulde skibsredere i Norges Rederiforbund går nu i brechen for, at Norge skal blive globalt førende inden for udvikling af havvindteknologi.

Præsidenten i Norges Rederiforbund efterlyser, at Norge formulerer en national strategi inden for havvind. De norske skibsredere er dermed på linje med landets offshoreindustri inden for vind, der efterlyser statslige investeringer for at forløse et ventet stort potentiale.