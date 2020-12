Stena Line efterlyser ny særlig overgangsfase efter brexit

Det svenske rederi Stena Line mener, at der er brug for en særlig overgangsfase for rederierne, når den nuværende overgangsfase efter brexit træder i kraft fra årsskiftet.

Med gårsdagens melding, hvor Storbritannien og EU bevægede sig lidt tættere på hinanden, er udsigterne til en handelsaftale blevet en anelse bedre. Alligevel ser rederiet grund til at se på mulige overgange, fordi der fortsat er mange "ubesvarede spørgsmål."