Nyt samarbejde vil udvikle klimaneutrale brændstoffer

Energy Cluster Denmark og Marlog er gået sammen for at sikre rammerne for udviklingen af fremtidens grønne transport.

Ifølge de to organisationer er det et naturligt skridt at tage, da begge parter vil få gavn af aftale. Således står Marlog, der er klyngeorganisationen for det maritime erhverv og logistik, og mangler en grøn løsning, der kan reducere udledningen af CO2. Mens energisektoren gerne vil have flere kunder og udbredt brugen af vedvarende energi til flere sektorer.