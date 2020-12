Hapag-Lloyd vil tage stilling til ordrer på nye megaskibe i første halvår af 2021

Inden for seks måneder regner Hapag-Lloyd med at tage stilling til, om rederiet afgiver ordrer på nye megaskibe, fortæller topchef. Han afslører samtidig, at rederiet offentliggør ny klimaplan frem mod 2030 inden for få måneder.