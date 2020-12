"Prisen på grisen" får Ziton til at droppe stor aktieudstedelse

Det danske vindrederi Ziton har droppet en planlagt aktieudstedelse, der skulle have sikret op mod 100 mio. euro. Planene viste sig for dyre at føre ud i livet i denne omgang, fortæller direktør. Rederiet er i stedet gået i obligationsmarkedet.