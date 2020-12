Den store svenske shippingkoncern Stena AB har foreløbig sagt farvel til i omegnen af 1400 ansatte i 2020.

Det kommer frem i regnskabet for tredje kvartal af 2020, hvor Stena senest så et stort dyk på både top- og bundlinje med et underskud på tæt på en milliard svenske kr. efter skat.