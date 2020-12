Norge ser beaching som miljø-trussel og har endnu en sag i kikkerten efter nylig fængselsdom

Det norske bagmandspoliti Økokrim ser med stor alvor på ulovlig ophugning af skibe. Senest er en norsk reder blevet idømt ubetinget fængselsstraf, og aktuelt efterforskes et andet rederi for mulig ulovlig ophugning. Det samme kan ske for danske rederier, hvis reglerne bøjes, vurderer advokat over for ShippingWatch.