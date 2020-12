Dansk vindrederi forhandler om nyt skib og kraner til over 2,5 milliarder kroner

Det danske vindrederi Cadeler, som tidligere var kendt under navnet Swire Blue Ocean, er i fuld gang med at forberede sin børsnotering.

Forud for børsnoteringen har Cadeler udsendt et prospekt, som er en detaljeret beskrivelse af selskabet. Her redegør Cadeler for de risici, der kan være forbundet med at investere i selskabet, ligesom rederiet sætter ord på sine ambitioner og det voksende offshore vindmarked.