Kravet om miljøinvesteringer kan presse bestemte skibsredere helt ud

Selv om investeringerne i nye brændstoffer og nye skibstyper kun så småt er begyndt, vil der ikke gå lang tid, før den globale skibsfart for alvor går ind med milliarder af dollar i en radikal ændring af industrien.

Og det vil nogle have lettere ved end andre, og derfor kan den klimaplan, som skibsfarten arbejder efter de næste par årtier, også komme til at få betydelige konsekvenser for ejerne af flåden, fremgår det af den seneste halvårsanalyse fra Danmarks Skibskredit.