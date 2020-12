Startup etableret af tidligere Maersk-ansatte har rundet over 1000 skibe

To tidligere Maersk-ansatte står bag et selskab, der har til formål at reducere skibes brændstofforbrug. Foreløbig er over 1000 skibe og kunder som Golden Ocean og Hapag-Lloyd tilknyttet. "Du kan vælge at gøre det billigt, eller du kan vælge at gøre det ordentligt," siger medstifter til ShippingWatch.