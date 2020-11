Svitzer udpeger ny regional chef

Slæbebådsrederiet Svitzer har fundet en ny regional chef, der blandt andet får ansvar for rederiets terminal towage-aktiviteter i Canada, Peru og Bahamas.

Den nye chef er fundet internt i rederiet i form af Rutger Thulin, der hidtil har stået i spidsen for Svitzers brasilianske forretning. Fremadrettet bliver han nu managing director for Svitzers såkaldte towage cluster i regionen, der dækker over aktiviteter i Canada, Peru, Costa Ria, Statia og Bahamas.