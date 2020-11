Norsk skibsreder skal i fængsel i ophugningssag

Den norske skibsreder Georg Eide er idømt seks måneders betinget fængsel for at have forsøgt at sende skibet Tide Carrier til ulovlig ophugning i Pakistan. Det skriver E24.

I byretten i Sunnhordland blev Georg Eide i dag, fredag, dømt for at bryde den norske forureningslov i sagen om tørlastskibet Tide Carrier, der i februar 2017 gik på grund i Norge.

Her kom det frem, at skibet var på til ophugning på beaching-værfter i Indien uden at have de nødvendige tilladelser.

Georg Eide var sælger af skibet, men ifølge det norske bagmandspoliti vidste han, at køberen havde planer om at skrotte skibet i Sydøstasien.

Byretten var enig i den påstand og mente, at Georg Eides ageren i sagen var "stærkt forkastelig", og at han vidste, at skibet skulle ophugges i Asien. Samtidig konfiskeres et udbytte på 2 mio. norske kr. fra selskabet Eide Marine Eiendom.

"Ophugning af forældede skibe er et stort internationalt miljøproblem. Som en stor søfartsnation er det vigtigt, at norske myndigheder bidrager til bekæmpelsen af dette problem," siger dommeren Bache Dahl.

George Eide har under sagen erklæret sig uskyldig. Hans advokat fortæller, at de er uenige i dommen og vil overveje, om de skal anke dommen.

