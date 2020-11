Shippingorganisationer vil have Jeff Bezos til at kæmpe for strandede søfolk

Fire store shippingorganisationer vil have Amazon-stifter og verdens rigeste person, Jeff Bezos, til at gå ind i kampen for de mange hundredetusinde strandede søfolk.

I et åbent brev appellerer den internationale rederorganisation ICS, brancheorganisationerne Intercargo og Intertanko og interesseorganisationen Bimco Jeff Bezos til at bruge sin magt til løse problemerne for de mange søfolk, der er fanget til søs.