Singapore-strædet oplever markant flere røverier

Det er ikke kun i Guineabugten, at handelsskibene har grund til at bekymre sig om et stigende antal angreb og røverier. Også i Singapore-strædet tyder nye tal på, at der er blevet skruet op for de ulovlige og ubehagelige aktiviteter.

Siden årets start er der blevet anmeldt 33 hændelser i Singapore-strædet, hvilket svarer til en stigning på 43 pct. fra de i alt 23 hændelser i samme periode sidste år. Ser man i stedet på hele 2019 blev der anmeldt 31 hændelser, viser tallene fra organisationen Recaap ICS.