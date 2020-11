Thomas Wilhelmsen kommer med modbud for at købe slægtninge ud

Thomas Wilhelmsen er kommet med et milliardbud i norske kr. til syv nære slægtninge for at købe dem ud af den norske Wilhelmsen-gruppe.

Dagens Næringsliv skriver, at Thomas Wilhelmsen, der er topchef for Wilh. Wilhelmsen, har tilbudt sin tante og seks kusiner 1,4 mia. norske kr. for at købe dem ud. Konkret vil hans selskab Cetus købe det fællesejede holdingselskab Taurus.

Tilbuddet udløber 1. december og er et engangstilbud, understreges det af Thomas Wilhelmsen i tilbudsdokumenterne, skriver Dagens Næringsliv.

Til en anden norsk avis, Finansavisen, gør Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen det klart på vegne af de syv familiemedlemmer, at det ikke er et mål for dem at blive købt ud. I stedet handler det ifølge hende om at få reel medbestemmelse og forny og forbedre ejerstrukturen.

"Vi må desværre erkende, at vi står langt fra hinanden," siger hun til Finansavisen.

Buddet fra Thomas Wilhelmsen er den seneste kulmination i en strid mellem arvingerne i Wil. Wilhelmsen-familien om kontrollen af gruppen. Selve værdiansættelsen hersker der stor uenighed om, skriver de norske medier.

Tidligere i år tilbød de syv familiemedlemmer Thomas Wilhelmsen omkring 3,2 mia. norske kr. for at købe ham og hans famile ud.

Thomas Wilhelmsen er søn af Wilhem Wilhelmsen, der døde i februar. Wilhelm Wilhelmsen repræsenterede fjerde generation af familien og var formand for bestyrelsen fra 1992 frem til 2010.

