DFDS vil sælge toldfri alkohol og tobak for at klare sig efter brexit

DFDS forventer i 2021 at sælge toldfrie varer på Den Engelske Kanal for at kompensere for brexit. "Det bliver desværre for folkesundheden nogle af de store sællerter som bl.a. tobak og alkohol," siger topchef Torben Carlsen til ShippingWatch.