Ugens bedste på ShippingWatch

Bunker Holding tiltalt for brud på sanktioner mod Syrien

Dan-Bunkering og dets ejer, Bunker Holding, afviser at have solgt flybrændstof i strid med EU's sanktioner mod Syrien og er overrasket over Bagmandspolitiets tiltaler i sagen. Det oplyste Bunker Holding til ShippingWatch kort tid efter, at Bagmandspolitiet i denne uge rejste tiltale.

"Der er intet i vores egne grundige, interne undersøgelser, der har afdækket, at der skulle være personer i Dan-Bunkering eller Bunker Holding, som var vidende om eventuelle brud på EU’s sanktioner over for Syrien," skriver Bunker Holding, som er ejet af Torben Østergaard-Nielsen og er verdens største bunkerleverandør.

Foto: Jens Dresling

Forsvarsminister vil beskytte skibe mod piratangreb

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) vil efter eskalerende piratangreb i Guineabugten undersøge, hvordan den aktuelle danske indsats kan styrkes.

Over weekenden blev et skib ejet af danske Torm angrebet, men alle besætningsmedlemmer nåede i sikkerhed, hvorefter piraterne forsvandt fra skibet.

"Vi ved, at der er behov for handling. Derfor har jeg også igangsat et arbejde, hvor vi kigger på, hvordan vi kan styrke Forsvarets igangværende indsats – og på, hvilke andre tiltag vi kan lave," siger ministeren.

Foto: DFDS

DFDS må genoverveje 2023-plan

DFDS bliver udfordret t af både briternes exit og de tiltagende coronarestriktioner i den anden smittebølge, og det sætter nu det danske rederis ambitiøse vækststrategi for 2023 under pres.

Topchef Torben Carlsen holder fast i, at det er de rigtige initiativer, der er sat i gang, men erkender, at der er udfordringer i at indfri ambitionerne.

"Vi tror fortsat, at vi kan levere de værdier, vi har sagt i forbindelse med Win23 (strategiplanen, red.), som er en forbedring af driftsindtjeningen på 1,8 mia. kr. Problemet er selvfølgelig, hvis den base, vi har, ikke er helt tilbage i 2023. Det er vi ved at kigge på og vil komme tilbage til i 2021, når tingene er lidt mere normaliserede," sagde Torben Carlsen til ShippingWatch i forbindelse med regnskabet for trejde kvartal, der blev offentliggjort denne uge.

Foto: ShippingWatch/ Søren Pico

Festen hos Torm sluttede over sommeren

Det gyldne forår på produkttankmarkedet med rekordresultater, stor efterspørgsel og høje rater er slut. Tankrederierne kigger istedet mod en usikker og tabsgivende virkelighed. Det gælder også for Torm, der i sit regnskab for tredje kvartal fik et lille plus på én mio. dollar før skat mod 71 mio. før skat i det forrige.

"Efter et overophedet marked i andet kvartal – vi har ikke set noget lignende i et årti – er det endt i en kold gyser," siger Jacob Meldgaard, adm. direktør i Torm, til ShippingWatch efter regnskabet.

Foto: J. Lauritzen

Mads Zacho får toppost i A. P. Møllers forskningscenter

Mads Peter Zacho har fundet sit næste job, efter han tidligere på året stoppede som topchef for det danske rederi J. Lauritzen.

Zacho er blot én af en helt række nyansættelser hos det nye og A.P. Møller-finansierede forskningscenter Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping med base i København, som blev annonceret tidligere i år med Bo Cerup-Simonsen som direktør.

Forskningscenteret har netop fået resten af sit ledelseshold på plads. Her får Mads Peter Zacho rolle som head of industry transition.

Også en række andre navne i den maritime industri har fundet nye ting til cv'et, mens en enkelt har taget afsked med en mangeårig arbejdsplads.

