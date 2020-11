Redere frygter ny Maersk Etienne-sag og savner politisk handling

Maersk Etiennes 38 dage på Middelhavet med 27 nødstedte mennesker ombord har givet rystelser i skibsfarten, hvor store lobbyorganisationer frygter, at det blot er et spørgsmål om tid, før et nyt handelsskib vil stå i en lignende situation.

Skibet fra danske Maersk Tankers blev centrum i det uskønne forløb, efter det i august måned blev kontaktet af Maltas kystvagt og efterfølgende kom en en motorbåd med den store gruppe til undsætning.