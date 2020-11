Ugens bedste på ShippingWatch

Torben Østergaard-Nielsen tager hul på ny strategi

Salget af skibsbrændstof har gjort den 66-årige fynbo Torben Østergaard-Nielsen til milliardær og en af Danmarks rigeste. Men fremover er det hans ambition, at USTC-koncernen får et eller flere nye forretnings ben at stå på som modspil til bunker-forretningen. Første skridt i den strategi er et opkøb af logistikselskabet Freja.

Torben Østergaard-Nielsen jagter nye guldæg som modvægt til olieforretningen

Østergaards logistikselskab retter sigtekornet mod søfragt i næste opkøb

Freja-opkøb bringer SDK i selskab med NTG, Scan Global og Blue Water

Foto: PR / Danske Maritime

Mink-virus rammer de maritime branche i Nordjylland

Frygten for en ny og muteret coronavirus, som er blevet overført til mennesker fra mink, har fået den danske regering til at lukke store dele af Nordjylland ned. Det går hårdt udover den maritime selskaber i landsdelen.

Nedlukning af Nordjylland berører 10.000 ansatte i den maritime branche

Orskov Yard må holde hver femte ansatte hjemme efter nye nordjyske restriktioner

Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix

Tysk speditør rykker over til Maersks konkurrent

Balladen mellem Maersk og den tyske speditør DB Schenker har sendt mere forretning i armene på containerrederiets konkurrent MSC og sat gang i en kædereaktion, som også kan mærkes hos andre store speditører.

DB Schenker har rykket forretning fra Maersk til MSC

Maersk dropper aftale med DB Schenker efter forsøg på at kapre kunder

Foto: Lars Krabbe/ERH

Norden håber på hurtig afklaring i USA

Det danske rederi Norden håber på, at valggyseren i USA, som endnu ikke er afgjort fredag eftermiddag dansk tid, snart finder en vinder. Joe Biden er i førende stund storfavorit til at blive USA's næste præsident, men Donald Turmp føler sig snydt og truer med retssager.

Jan Rindbo om valggyser i USA: Det må ikke trække i langdrag

Norden skruer igen op for forventningerne

Norden-chef om Kina: "De er kommet hurtigere tilbage"

Foto: Peter Hove Olesen

Læs også...

Anders Grønborg bliver global salgschef for Bunker Holding

Lauritzen Bulkers forventer overskud i 2021

Syv europæiske lande allierer sig frem mod MEPC-møde

Tidligere miljøminister med i bestyrelsen for Maersks forskningscenter

Cosco lægger milliardordre på nye megaskibe

Kjell Inge Røkkes skibsejer hyrer shippingchef fra Danske Bank

Sådan vil Concordia slippe af med tømmermændene efter forårets tank-fest

Ardmore får underskud i tredje kvartal efter stort ratefald

Euronav får lån og kreditter på 713 mio. dollar efter Poseidon-principper