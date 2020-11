Stena lukker midlertidigt passagerrute fra Nordjylland efter nye restriktioner

Færgerederiet Stena har i lyset af de seneste coronarestriktioner for Nordjylland besluttet sig for midlertidigt at indstille fragten af passagerer mellem Gøteborg og Frederikshavn. Godstrafikken fortsætter dog på ruten.