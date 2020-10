Norsk skibsreder kræves fængslet i ophugningssag

Den norske pendant til bagmandspolitiet, Økokrim, kræver skibsrederen Georg Eide idømt ni måneders fængsel for medvirken til forsøg på at smugle et tørlastskib til ulovlig ophugning i Pakistan. Det skriver E24.

Økokrim mener, at Georg Eide gjort sig skyldig i alvorlig miljøkriminalitet i sagen om tørlastskibet Tide Carrier, der i februar 2017 gik på grund i Norge.

Her kom det frem, at skibet var på til ophugning på beaching-værfter i Indien uden at have de nødvendige tilladelser.

Georg Eide var sælger af skibet, men ifølge det norske bagmandspoliti vidste han, at køberen havde planer om at skrotte skibet i Sydøstasien.

"Edie havde viden om, at skibet skulle skrottes i Sydøstasien, nærmere bestemt i Indien eller Pakistan. Han kan derfor dømmes for medvirkning," sagde anklager Maria Bache Dahl i sin procedure under retssagen ifølge NRK.

Det noske bagmandspoliti kræver desuden konfiskering af tre mio. norske kr. fra Georg Eides selskab Eide Marine Eiendom.

Georg Eide nægter alle anklager.

