Ugens bedste på ShippingWatch

En ny strid i Lederne Søfart har set dagens lys, efter at fagforeningen ganske opsigtsvækkende har ekskluderet seks bestyrelsesmedlemmer i underforeningen Danske Lodser for "organisationsfjendtlig virksomhed".

ShippingWatch kunne i ugens løb fortælle, at den direkte årsag til eksluderingen af de seks medlemmer er en kobling til den tidligere direktør i fagforeningen Fritz Ganzhorn. En ny fagforening for danske lodser er desuden på vej.

Foto: DSV

Carsten Trolle giver et blik bag kulisserne i DSV's køb af Panalpina

Når DSV køber op, sidder direktøren for luft- og søfragt Carsten Trolle med helt tæt på processen, hvor der skal fyres og flettes sammen.

Over for ShippingWatch giver han nu et indblik i milliardkøbet af Panalpina og de efterfølgende beslutninger, der skal tages hurtigt.

"Den første dag ringer jeg rundt til dem i ledelsen, der ikke skal være der mere. Den næste dag er det næste lag, og dagen efter laget under. Inden for den første uge havde vi i princippet fået organisationen på plads," siger Carsten Trolle i interviewet med ShippingWatch.

Selv er han blevet købt flere gange og første gang som 22-årig.

To medarbejdere fra Totals underleverandør Conbit endte i potentielt fatal ulykke, da Tyra Øst pludselig lækkede gas. Billedet er et arkivfoto og er ikke relateret til gasudslippet den 27. maj. Foto: Total Danmark

Gasudslip på Totals oliefelt bragte to personer i livsfare

To personer kunne have mistet livet på det danske Tyra-felt i foråret, da der i forbindelse med en boring strømmede methan ud i atmosfæren, viser aktindsigt.

Olieselskabet Total betegner udslippet som "yderst usædvanligt".

DFDS skal fyre yderligere 150 ansatte i spareplan

DFDS skal nu sige farvel til ydereligere 150 ansatte som led i den spareplan, der blev meldt ud tilbage i juni. Dengang var meldingen, at 650 skulle forlade rederiet, men det antal bliver nu forhøjet.

Det samlede antal fyringer svarer dermed til en tiendedel af medarbejderstaben, fortæller topchef Torben Carlsen til ShippingWatch.

DFDS har desuden for anden gang i år hævet sin forventninger til året, så de nu regner med et driftsoverskud (ebitda) på mellem 2,5 og 2,7 mia. kr. i 2020.

Foto: JASON REDMOND/REUTERS / X02204

Russiske agenter tiltalt for hackerangreb mod Maersk

