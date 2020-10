Partnerskab vil levere LNG-bunker til Singapore og Europa

Et statsejet finsk olieselskab går sammen med Singapore-selskabet Pavillion Energy om at skabe et forsyningsnetværk af LNG som brændstof af skibe.

Der er tale om olieselskabet Gasum, som via en hensigtserklæring vil samarbejde med Pavillion, der er ejet af Singapores statsejede investor Temasek, om at udvikle en forsyningskæde af naturgassen som brændstof til brug for kunder i Singapore og Nordeuropa. Det skriver Reuters.

"Vi vil komplimentere denne alliance med yderligere LNG-brændstofpartnerskaber i Middelhavet, Nordasien og Americas," udtaler Pavillion Energys CEO Frederic Barnaud ifølge nyhedsbureauet.

Singapore, der er verdens største bunkerhavn, forventer netop at kunne øge sin kapacitet af LNG til at ramme 1 mio. tons i 2021, skrev Reuters tidligere i denne uge.

LNG bliver af fortalerne anset som det bedste grønne alternativ nu og her til at sænke shippings udledning af drivhusgasser, da naturgassen udleder mindre CO2 og mindsker luftforurening sammenlignet med traditionelt skibsbrændstof.

Kritikere peger omvendt på, at brændstoffet fortsat udleder CO2 samt at naturgassen udleder naturgassen metan.

Det finske olieselskab Gasum har i alt fem LNG-bunkerskibe i drift og flere LNG-terminaler i Norden ifølge Reuters.

